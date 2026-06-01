Columnistas

La encíclica que muchos están leyendo mal: León XIV habla de mucho más que inteligencia artificial

La conclusión de la encíclica es contundente: la dignidad humana constituye la línea de demarcación en la nueva era tecnológica. No es la humanidad la que debe adaptarse a la IA; es la IA la que debe ser juzgada en función de si sirve o vulnera la dignidad intrínseca de las personas

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Por Constantino Urcuyo
La primera encíclica (carta) al pueblo católico del mundo del papa León XIV coloca a la inteligencia artificial en el centro del debate ético mundial. En “Magnifica Humanitas”, el pontífice plantea que el desafío de la inteligencia artificial no es solamente técnico, sino profundamente moral y político.
En “Magnifica Humanitas”, el Papa nos recuerda que el criterio final para valorar cualquier avance técnico es determinar si sirve al florecimiento de la persona o a su degradación. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







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Constantino Urcuyo

Constantino Urcuyo

Es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.

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