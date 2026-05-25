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El papa León XIV pide en su primera encíclica ‘desarmar’ la inteligencia artificial

En su encíclica ‘Magnifica Humanitas’, pide reforzar ética de la IA; además, cuestiona duramente la insistencia en la “guerra justa”. Conozca el documento.

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Por AFP
Esta fotografía, tomada el 15 de mayo de 2026 y distribuida el 25 de mayo de 2026 por Vatican Media, muestra al Papa León XIV firmando su primera carta encíclica, Magnifica Humanitas, centrada en el auge de la inteligencia artificial, en el Vaticano.
Esta fotografía, tomada el 15 de mayo de 2026 y distribuida el 25 de mayo de 2026 por Vatican Media, muestra al Papa León XIV firmando su primera carta encíclica, Magnifica Humanitas, centrada en el auge de la inteligencia artificial, en el Vaticano. (HANDOUT/AFP)







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