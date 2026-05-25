Papa León XIV pide perdón por el papel de la Iglesia en la esclavitud: ‘Una herida en la memoria cristiana’

La Iglesia jugó un papel activo en la esclavitud.

Ciudad del Vaticano, Santa Sede. El papa León XIV pidió perdón por el largo retraso de la Iglesia católica en condenar la esclavitud, calificándola de “una herida en la memoria cristiana” en su primera encíclica, publicada este lunes.

“En nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón”, escribió León en este texto que fija las posiciones de la Iglesia en distintas cuestiones, entre ellas la inteligencia artificial (IA).

En el pasado, los papas han pedido disculpas por la participación de los cristianos en el comercio de esclavos.

Juan Pablo II lo denunció en 1992, antes de emitir en el año 2000 una amplia petición de perdón por las injusticias históricas.

El papa Francisco también denunció repetidamente las formas contemporáneas de esclavitud.

Pero las palabras de León fueron más allá.

El papa estadounidense señaló que la Iglesia fue propietaria de esclavos hasta la Edad Media y que también asesoró a soberanos europeos sobre cómo justificar la esclavitud de los “infieles”.

“Hubo que esperar hasta el siglo XIX para encontrar una condena formal, absoluta y universal de la esclavitud”, escribió en “Magnifica Humanitas” (Magnífica humanidad), una documento centrado principalmente en el auge de la inteligencia artificial.

Agrega la cíclica: “Es cierto que los acontecimientos del pasado no pueden juzgarse de forma histórica, como si todos los criterios que se han ido madurando con el tiempo hubieran estado siempre disponibles”.

Sin embargo, “no podemos negar ni minimizar el retraso con el que la Iglesia y la sociedad condenaron el flagelo de la esclavitud”.

“Se trata de una herida en la memoria cristiana a la que no podemos considerarnos ajenos”, remarcó.