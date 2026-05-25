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Papa León XIV pide perdón por el papel de la Iglesia en la esclavitud: ‘Una herida en la memoria cristiana’

El papa estadounidense señaló que la Iglesia fue propietaria de esclavos hasta la Edad Media. Estas fueron sus palabras.

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Por AFP
Papa León
La Iglesia jugó un papel activo en la esclavitud. (ANDREAS SOLARO/AFP)







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AFP

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