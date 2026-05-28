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Editorial: Una encíclica para la era de los algoritmos

La inteligencia artificial no puede considerarse un ‘hecho puramente técnico’, porque cuando entra en procesos que inciden en la vida de las personas, afecta sus derechos, oportunidades, reputación y libertad, advierte el Papa en su nueva encíclica

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Por La Nación
La primera encíclica (carta) al pueblo católico del mundo del papa León XIV coloca a la inteligencia artificial en el centro del debate ético mundial. En “Magnifica Humanitas”, el pontífice plantea que el desafío de la inteligencia artificial no es solamente técnico, sino profundamente moral y político.
La primera encíclica del papa León XIV coloca a la inteligencia artificial en el centro del debate ético mundial. En “Magnifica Humanitas”, el Pontífice plantea que el desafío de la IA no es solo técnico, sino profundamente moral y político. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







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