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Ante obispos españoles, el papa León XIV reclama ‘reparación’ para víctimas de abusos sexuales

El papa insistió en reclamar “un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado”. Lea su mensaje en España.

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Por AFP
Esta fotografía, tomada y difundida el 8 de junio de 2026 por Vatican Media, muestra al papa León XIV durante una reunión con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid, el 8 de junio de 2026.
Esta fotografía, tomada y difundida el 8 de junio de 2026 por Vatican Media, muestra al papa León XIV durante una reunión con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid, el 8 de junio de 2026. (ELISABETTA TREVISAN/AFP)







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