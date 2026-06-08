Ante obispos españoles, el papa León XIV reclama ‘reparación’ para víctimas de abusos sexuales

Esta fotografía, tomada y difundida el 8 de junio de 2026 por Vatican Media, muestra al papa León XIV durante una reunión con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid, el 8 de junio de 2026.

Madrid, España. El papa León XIV afirmó este lunes ante los obispos españoles que los abusos sexuales cometidos por miembros del clero constituyen “una plaga” y llamó a la Iglesia a responder con “la escucha, la verdad, la justicia, la reparación”.

Hablando de “aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero”, León XIV estimó que, “ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación”.

El papa insistió en reclamar “un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado” y que “cada persona herida” pueda encontrar “escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación”.

En el tercer día de su visita a España, el pontífice pronunció un discurso ante el Congreso de los Diputados y se reunirá con víctimas de abusos sexuales del clero.

Según la prensa española, la reunión tendrá lugar a puerta cerrada este lunes por la tarde en la Nunciatura Apostólica en la capital española.

Pero varias asociaciones de víctimas que llevan años denunciando la opacidad de la Iglesia en este tema lamentaron no haber sido invitadas y se congregaron ante la sede de la Nunciatura para expresar su malestar.

“Creo que el papa tiene que ser consciente que pierde una oportunidad de oro para comprometerse con las victimas en España y se va con una visión muy sesgada”, dijo a la AFP este lunes Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada.

Defensa de los emigrantes

En el vuelo que lo llevó a Madrid el sábado, el papa de 70 años dijo que “los abusos son una llaga todavía abierta” para la Iglesia.

El Defensor del Pueblo (ombudsman) español estimó en un informe publicado en 2023 que, desde 1940, más de 200.000 menores podrían haber sufrido agresiones por parte de religiosos católicos.

El Gobierno de izquierda español y la Iglesia firmaron en marzo un acuerdo para indemnizar a las víctimas de delitos sexuales, tras años de reticencias y opacidad por parte de la jerarquía eclesiástica.

En su discurso ante el Congreso, León XIV pidió respuestas internacionales al “trágico drama migratorio”, tema central de su visita a España, y respetar la vida “desde su concepción”.

“Ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud. Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración”, dijo en su discurso ante los parlamentarios españoles.

El discurso del papa, largamente aplaudido por los parlamentarios y despedido al grito de “¡Viva el papa!”, tuvo como eje central la dignidad del ser humano, con referencias a los juristas de la Universidad de Salamanca, al Quijote y a Miguel de Unamuno.

Respeto a la vida “desde su concepción”

En él, sostuvo que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural”, en un discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados.

“Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas”, añadió.

El sumo pontífice hizo este ruego en un momento en que el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, con el que mantuvo un encuentro privado este lunes, quiere inscribir el derecho al aborto en la Constitución, tras haber aprobado una ley de eutanasia en 2021.

Después de celebrar una misa con 1,5 millones de asistentes, según los organizadores, el domingo en pleno corazón de Madrid, el papa encabezará la tarde del lunes otro acto masivo en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

El martes viajará a Barcelona para bendecir al día siguiente la nueva torre de la basílica de la Sagrada Familia, ahora la iglesia más alta del mundo.

En las islas Canarias, el jueves y viernes, León XIV se unirá a Sánchez para rendir homenaje a los miles de emigrantes que han muerto intentando alcanzar Europa.

Contrariamente a otros países vecinos, el Gobierno de Sánchez impulsó recientemente un amplio plan de regularización de inmigrantes sin papeles, que debería normalizar la situación de medio millón de personas, en su mayoría latinoamericanas.

La medida le valió fuertes críticas de la derecha y la extrema derecha.