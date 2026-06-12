El Mundo

Papa León XIV reitera que ‘todos, de algún modo, somos migrantes’

El papa León XIV recordó que miles de personas mueren cruzando el Atlántico y pidió conciencia y acción frente a esta tragedia.

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Por AFP
La primera encíclica (carta) al pueblo católico del mundo del papa León XIV coloca a la inteligencia artificial en el centro del debate ético mundial. En “Magnifica Humanitas”, el pontífice plantea que el desafío de la inteligencia artificial no es solamente técnico, sino profundamente moral y político.
En su último día de visita a España, el papa León XIV puso el foco en la crisis migratoria y reclamó una respuesta basada en la dignidad humana y la solidaridad. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







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