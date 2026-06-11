El Mundo

Papa Leon XIV bendice la alta torre de la Sagrada Familia de Barcelona con gran espectáculo

Consagrada y elevada al rango de basílica por Benedicto XVI en 2010, la iglesia podría estar terminada dentro de unos diez años

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Por AFP y Jorge Arturo Mora
BARCELONA, SPAIN - JUNE 10: A fireworks show illuminates the sky over the Sagrada Familia after the blessing of the Tower of Jesus Christ by Pope Leo XIV, on 10 June, 2026 in Barcelona, Spain. This historic solemn Eucharist in the Basilica of the Sagrada Familia, attended by the King and Queen of Spain, serves as the setting for the blessing and inauguration of the Tower of Jesus Christ, the central structure that makes the church the tallest church in the world, coinciding exactly with the centenary of the death of the architect Antoni Gaudi. Lorena Sopena / Anadolu (Photo by Lorena Sopena / Anadolu via AFP)
El Papa ha decidido dar su bendición a la basílica como parte de su etapa final de su viaje en España. (LORENA SOPENA/Anadolu via AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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