Papa León XIV y su lado más futbolero: dice que jugó de defensa y reveló su favorito para el Mundial

El papa León XIV reveló que jugó fútbol durante su etapa como seminarista en Trujillo, Perú.

A pocas horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el papa León XIV compartió una nueva reflexión inspirada en el fútbol, deporte que utilizó como metáfora para hablar sobre la importancia de la convivencia, el trabajo en equipo y la solidaridad.

Este miércoles 10 de junio, el pontífice publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó que el fútbol deja enseñanzas que van más allá de lo que ocurre dentro de una cancha.

“Mañana (hoy) comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos. Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida”, escribió.

La publicación llegó después de que el líder de la Iglesia católica hiciera comentarios similares durante una actividad en Barcelona, España, donde fue consultado por un niño de seis años sobre su afición por el fútbol.

Durante el encuentro, León XIV comparó la vida con un partido y aseguró que en ambos casos es necesario actuar en equipo.

“El fútbol también nos ayuda a recordar algo muy importante. Que la vida no es una carrera para vivir en una forma solitaria. Es algo que se juega en equipo y hay que aprender a correr juntos”, expresó.

Además, señaló que una persona puede tener grandes capacidades individuales, pero eso no garantiza el éxito si no piensa en quienes la rodean.

“Uno puede ser una estrella, pero si nunca pasa la pelota, pues no deja que los otros entren en el juego y probablemente va a perder”, afirmó.

En la misma conversación, el pontífice reveló que, aunque su deporte favorito es el tenis, también guarda buenos recuerdos relacionados con el fútbol.

“Con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, Perú, jugaba fútbol. Defensa, si quieres saber, no era gran goleador”, comentó entre risas.

León XIV, de 70 años y con nacionalidad peruana, además de estadounidense, recordó que seguía a los equipos locales durante su estancia en Perú y destacó los beneficios de la práctica deportiva.

“En Perú, con los seminaristas, seguía mucho a los equipos locales, pero también jugaba porque un poco de deporte hace bien para todos”, agregó.

Consultado previamente por periodistas durante su viaje a España, el Papa también adelantó que apoyará a la selección de Estados Unidos durante el Mundial 2026, aunque reconoció que no sabe cuántos partidos podrá observar debido a sus compromisos.