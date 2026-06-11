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Papa León XIV y su lado más futbolero: dice que jugó de defensa y reveló su favorito para el Mundial

El Pontífice utilizó el fútbol como ejemplo para hablar sobre el trabajo en equipo y la convivencia

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Por Fiorella Montoya
Papa León XIV
El papa León XIV reveló que jugó fútbol durante su etapa como seminarista en Trujillo, Perú. (AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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