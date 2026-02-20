Lo dicho por el Papa le cae como anillo al dedo a Costa Rica

El mensaje de inicio de la Cuaresma del papa León XIV impacta directamente nuestra vida nacional. Esto fue lo que dijo: “Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad: en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz”.

José Joaquín Chaverri Sievert, Escazú

No seamos domesticados

Solo el tiempo nos dirá –para utilizar un término de la recién elegida presidenta– “de qué madera están hechos los costarricenses”. En Costa Rica siempre nos hemos preciado de nuestra libertad y la paz de que gozamos es fruto de grandes sacrificios de nuestros ancestros.

Una nueva tendencia de autoritarismo se inició con este gobierno y, con el lema del continuismo, se pretende instalar en el siguiente. Por eso, el costarricense debe defender a toda costa esos derechos adquiridos. Uno de nuestros himnos lo dice: “Sepamos ser libres, no siervos menguados”; en palabras más ticas, no seamos domesticados. No permitamos que se irrespete la división de poderes, los pesos y contrapesos, la libertad de expresión y las garantías individuales. Tenemos suficientes ejemplos hoy de lo mucho que perdería el país si esto llega a suceder.

Bernardino Rojas S., Liberia, Guanacaste

Caos vial cerca del Santamaría

El domingo fui a dar una vuelta con mi familia a La Garita y, realmente, se queda una sorprendida ante la presa que se forma, como un gran embudo, en las inmediaciones de la salida del aeropuerto Juan Santamaría, sentido Alajuela-San José. ¿Será que a ningún político que pasa por allí se le ha ocurrido solucionar de alguna forma tal desorden y evitar el peligro de colisión que hay? Ese problema existe desde hace años, por lo que es inevitable preguntarse dónde están los funcionarios del MOPT o Conavi. Hasta que no pase una gran tragedia, no harán nada. También, en otro punto de la ruta San José-La Garita, pusieron dos puentes bailey “provisionales” que se quedarán años allí.

Anabelle Araya García, San José

Respetuosa sugerencia a futura mandataria

Quisiera darle este mensaje a la futura presidenta del país. Es una sugerencia respetuosa que le ayudaría mucho a dirigir Costa Rica con independencia y buen tino.

El posible nombramiento de Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia le va a acarrear serios problemas, amén de que disipa cualquier duda de que usted será su sombra.

En reiteradas ocasiones, don Rodrigo irrespetó a los diputados, impidió que se negociara con las diferentes fracciones y considero que nunca quiso tener un acercamiento efectivo con ese poder de la República.

El contar con mayoría en el Congreso tampoco es una garantía de que todo lo que ha pensado pueda concretarse y, aquí, la negociación se hace imprescindible, y el señor Chaves sería la persona menos indicada para hacerlo.

El presidente actual finalizará su mandato el 8 de mayo y lo más acertado es que se dedique a enfrentar su defensa ante todas sus acusaciones, tal como lo haría cualquier ciudadano. Con tal decisión, usted daría muestras de credibilidad e independencia en la toma de decisiones desde el primer día.

Usted y su equipo pueden hacer una labor exitosa para favorecer, fundamentalmente, a los ciudadanos de las zonas deprimidas del país, que fueron sus principales aliados.

Fernando Villalobos Sole, San José

