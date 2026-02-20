Cartas

Lo dicho por el Papa le cae como anillo al dedo a Costa Rica

El Pontífice llamó a dejar atrás las palabras hirientes, el juicio inmediato y las calumnias, y pidió cultivar la amabilidad incluso en redes sociales

Por Redacción de La Nación

El mensaje de inicio de la Cuaresma del papa León XIV impacta directamente nuestra vida nacional. Esto fue lo que dijo: “Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad: en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz”.








