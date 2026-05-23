Editorial

Editorial: Laura Fernández tensó la relación con Panamá en el peor momento posible

La estridencia y el irrespeto con que el anterior gobierno –y, al parecer, el actual– atacan a sus opositores pueden rendir frutos en el ámbito interno y entusiasmar a sus bases, pero en la diplomacia, las reglas son otras

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Por La Nación
Presidentes de Costa Rica y Panamá: Laura Fernández y José Raúl Mulino
Laura Fernández y José Raúl Mulino, presidentes de Costa Rica y Panamá, respectivamente. (Archivo LN/Fotocomposición)







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