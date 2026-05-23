Editorial: Laura Fernández tensó la relación con Panamá en el peor momento posible

Las diferencias y disputas comerciales entre países son frecuentes, especialmente en una economía tan integrada al mundo como la de Costa Rica. Idealmente, estos conflictos se resuelven mediante el diálogo y la negociación entre gobiernos. Cuando no es posible alcanzar un acuerdo por esa vía, existen mecanismos de solución de diferencias –como el de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros foros comerciales– que permiten dirimirlos conforme a las normas y principios del comercio internacional. Esa ha sido la experiencia positiva del país en disputas anteriores con distintos socios, incluidos algunos de mucho mayor tamaño, como Estados Unidos y la Unión Europea.

Por esa razón, el gobierno actuó acertadamente cuando, en 2021, llevó a la OMC la disputa que desde hace años mantiene con Panamá por el acceso de varios productos agropecuarios a ese mercado. En primera instancia, un panel de expertos de la organización falló a favor de Costa Rica. Sin embargo, Panamá apeló la resolución, aun sabiendo que ello implicaba, de facto, paralizar el trámite sine die. El motivo es conocido: el Órgano de Apelaciones de la OMC está desintegrado –y, por tanto, imposibilitado de funcionar– debido al bloqueo que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido, desde hace años, sobre el nombramiento de sus miembros.

En ese contexto, resulta comprensible la frustración de las autoridades de comercio exterior ante la actual inoperancia del sistema multilateral y la actitud displicente del gobierno panameño frente a intereses legítimos de sectores productivos nacionales. Lo inaceptable, sin embargo, es la torpeza con que la presidenta Laura Fernández convirtió una disputa comercial en un conflicto diplomático innecesario, con potenciales impactos socioeconómicos graves para el país.

Desde hace décadas, el país ha sabido separar con acierto la materia comercial de las relaciones diplomáticas, evitando así su contaminación recíproca. Esa es una de las razones que explican el modelo bifurcado adoptado con la creación del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), como órgano especializado y separado de la Cancillería. Así como la diplomacia no debe sacrificar intereses comerciales, los conflictos en ese ámbito tampoco deberían empañar las relaciones políticas.

El primer error, entonces, fue excluir a Comex y trasladar el asunto al Ministerio de Relaciones Exteriores con la instrucción pública de escalar el conflicto y activar todos los mecanismos disponibles, incluido el boicot a una próxima Asamblea General de la OEA en Panamá. Aun cuando creemos que este último despacho también puede desempeñar un papel importante en la búsqueda de una solución, un llamado de esa naturaleza no es más que una invitación a que la contraparte responda del mismo modo.

El segundo –igualmente grave– está en el tono y la forma de sus declaraciones. Como señaló el presidente José Raúl Mulino, “las relaciones diplomáticas se basan en mucha prudencia (…); no es a través de un púlpito, una tarima o una conferencia de prensa” como se abordan asuntos tan delicados.

La estridencia y el irrespeto con que el chavismo ataca a sus opositores pueden rendir frutos en el ámbito interno y entusiasmar a sus bases. En la diplomacia, en cambio, las reglas son otras; por eso, la reacción del mandatario panameño no debería sorprender a nadie.

Como si fuera poco, la diatriba llega cuando el país afronta el reto de prepararse para los efectos de El Niño y la previsible reducción de los niveles de agua en los embalses nacionales. A ello se suma el cierre temporal de tres plantas hidroeléctricas y una geotérmica, así como la insuficiencia de plantas térmicas para atender la demanda en los años venideros.

Tan serio es el panorama que el ICE tuvo que acelerar contrataciones de hasta $415 millones para evitar racionamientos con afectaciones graves sobre la población y la actividad económica. Todo ello nos coloca en una posición de alta vulnerabilidad y ante la eventual necesidad de importar energía desde Panamá. El momento, entonces, no pudo ser más inconveniente.

Confiamos en que esta escaramuza no pase a más. La situación internacional ya es suficientemente compleja, y la fragilidad de los equilibrios actuales nos pone a prueba a todos. Es momento de que en ambas capitales prevalezcan la sensatez y la mesura.

Este episodio deja tres aprendizajes: que el espectáculo no es estrategia, las poses no son valentía y la agresividad no es firmeza.