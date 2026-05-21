Economía

Disputa comercial entre Costa Rica y Panamá escaló de nivel: estas son las claves del conflicto

¿Por qué se complicó la disputa comercial? El sorpresivo anuncio del mandatario panameño sacude las relaciones binacionales.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Bandera Panamá y Costa Rica
Costa Rica y Panamá mantienen un conflicto comercial desde 2019. El diferendo subió de escala este 21 de mayo cuando el gobierno de Panamá anunció que no venderá energía eléctrica a Costa Rica. (La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Conflicto comercial con PanamáLácteosCosta Rica PanamáOMC
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.