Sucesos

El Niño amenaza con reducir lluvias hasta en un 30% y aumento de temperaturas en Costa Rica

La UNED advirtió sobre posibles efectos de El Niño en Costa Rica durante 2026, con menos lluvias, más calor y riesgos para agricultura y abastecimiento de agua

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Por Silvia Ureña Corrales
Agricultores, celebraran su día en medio de sus recurrentes preocupaciones
El fenómeno de El Niño podría provocar sequías, calor extremo y afectaciones agrícolas en Costa Rica, según proyecciones del IMN y la UNED. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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