Economía

¿Cuánto depende Costa Rica de la electricidad de Panamá?

En 2025, el país exportó electricidad al mercado regional; pero en años de sequía, como 2023 y 2024, el mercado fue indispensable para cubrir la demanda

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Por Juan Fernando Lara Salas
21/11/2025, San José, Teatro Nacional, visita del presidente de Panamá José Raúl Mulino a Costa Rica, lo recibe el presidente Rodrigo Chávez.
José Raúl Mulino, presidente de Panamá, afirmó este miércoles que Costa Rica pidió mayor acceso a la energía panameña, "esa solicitud está siendo muy bien evaluada por nosotros", afirmó. (José Cordero)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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