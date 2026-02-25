Editorial

Editorial: La tentación del ROP en un solo pago: abundancia súbita, fragilidad en la vejez

Este auxilio complementario no se diseñó para financiar consumo inmediato, sino para garantizarles a los jubilados ingresos periódicos y evitarles penurias al final de la vida. La Sala Cuarta ya ha dicho que no resulta razonable permitir el retiro total de los recursos acumulados, pues ello desvirtuaría la naturaleza de la pensión para convertirla en una especie de ahorro o depósito a plazo

Por La Nación
De autorizarse el retiro del fondo en un solo desembolso, una mayoría de jubilados lo agotaría en pocos años y quedaría sin ese respaldo para el resto de su vida.







