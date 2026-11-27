La inmunidad, es decir, el fuero de improcedibilidad penal que tienen altos cargos públicos, debería concluir cuando el funcionario termina sus funciones en ese cargo, propuso el fiscal general de la República, Carlo Díaz, en una entrevista publicada por El Financiero el 17 de noviembre.

Puntualmente, él lo planteó de esta forma: “Debería existir un límite a esa inmunidad. ¿Y cuál es ese límite? El funcionario está cubierto mientras esté desarrollando la función pública por la cual fue nombrado. Si ya pasó el periodo de cuatro años (de ejercicio del puesto) y vuelve a ser designado en un cargo público que tiene inmunidad, este nuevo periodo no debería cubrir hechos pasados. Porque, si no, el trámite de la causa penal que arrastra se vuelve a aplazar por meses o años y la inmunidad se termina convirtiendo en impunidad, justamente lo que no debería suceder".

En nuestro país, el régimen de inmunidad tiene antecedentes en la Constitución Política de 1871 y la de 1949 lo reafirmó para el presidente de la República, los vicepresidentes, ministros de gobierno, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como para el contralor y el subcontralor de la República.

La única con potestad para autorizar que se proceda penalmente contra esos funcionarios es la Asamblea Legislativa, por medio de una votación de mayoría calificada; esto es, con el respaldo de al menos 38 de los 57 diputados.

Aunque la intención de los constituyentes era proteger a los altos funcionarios para que ejercieran sus cargos con total independencia, la práctica de los últimos cuatro años ha dejado al descubierto un portillo: nombramientos en cargos con inmunidad que posponen automáticamente causas penales por hechos durante gestiones anteriores.

El caso BCIE–Cariñitos es un ejemplo. En abril de 2025, cuando Rodrigo Chaves aún ejercía la presidencia, la Fiscalía lo acusó de presunta concusión y, en setiembre de ese año, 34 diputados votaron a favor de levantarle el fuero; 21 lo hicieron en contra, por lo cual faltaron cuatro votos. Al concluir su mandato, la causa contra Chaves habría podido reanudarse por la vía ordinaria, pero su designación como ministro de la Presidencia y de Hacienda le dio un nuevo fuero que podría aplazar el trámite de la acusación hasta mayo de 2030.

El caso Barrenador, que la Fiscalía comenzó a investigar en 2024 por un presunto sobreprecio en los contratos para administrar 138 Ebáis, tiene la misma línea. Marta Esquivel, entonces presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue suspendida del cargo por orden judicial, pero, en enero de 2025, Chaves la designó ministra de Planificación. Así, ella adquirió protección y, luego, su elección como diputada de Pueblo Soberano por cuatro años volvió a afectar el trámite del proceso.

El portillo en el régimen de inmunidad no solo abre espacios para que eventualmente se instale una “red de cuido político-partidaria”, sino que habilita la posibilidad de que el bloqueo al levantamiento del fuero se convierta en moneda de cambio en negociaciones por cargos públicos o favores políticos.

Así lo señaló el abogado y funcionario del TSE, Gustavo Román, en el artículo “El dique socavado”, publicado en este diario el 23 de noviembre. Allí, reseñó la “extraordinaria buena fortuna laboral” que tuvieron luego de concluir funciones varios de los diputados que votaron en contra del levantamiento de la inmunidad de Chaves por el caso BCIE-Cariñitos y también en las denuncias por beligerancia política.

Durante las sesiones de 1949, el constituyente Rodrigo Facio Brenes, quien años después sería rector de la Universidad de Costa Rica, tenía esa misma preocupación. Él sostuvo que decidir si una acusación penal contra un diputado podía seguir su curso era una función propiamente judicial, no política, y, por tanto, debía corresponder a la Corte Suprema de Justicia. Así opera en Chile, donde el desafuero penal de diputados y senadores lo decide el tribunal de alzada competente. Su resolución puede apelarse ante la Corte Suprema.

Ahora, la propuesta del fiscal general abre la oportunidad de revisar el alcance y la duración del fuero e incluso la posibilidad de debatir quién debe decidir si se levanta.

Hay otro planteamiento de Díaz que merece discusión: según él, “no debería existir inmunidad para hechos de delitos comunes”. Puso como ejemplo un posible caso de homicidio donde se pueda ver involucrado un diputado.

La discusión sobre los límites de la inmunidad penal lleva décadas abierta. En 1994, la diputada Sandra Piszk propuso reservar el fuero penal de los legisladores a los delitos funcionales, es decir, los que se cometen en el ejercicio de la función o mediante el abuso de las facultades que da el cargo, como, por ejemplo, el peculado.

La Asamblea ya tiene un punto de partida para discutir. El 5 de octubre pasado, el Partido Liberación Nacional presentó el expediente 25.825, que permitiría proceder penalmente por delitos sexuales sin autorización previa del Congreso. Esa iniciativa abre la oportunidad de evaluar si se incluyen otros delitos comunes.

A 77 años de que la Constitución vigente consagrara el fuero penal, es hora de revisar sus alcances y límites. La inmunidad nació para proteger la independencia de quienes ejercen altos cargos públicos, no para convertirse en un mecanismo que permita aplazar indefinidamente la justicia ni en un escudo que acompañe a los funcionarios de un puesto a otro. El fuero debe proteger el ejercicio del cargo, no a quien lo ocupa; mucho menos, servir de refugio frente a la justicia.