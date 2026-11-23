El Informe del Estado de la Nación (PEN), presentado el pasado jueves, incluye una afirmación dolorosísima para cualquier costarricense de bien, porque da cuenta de una traición a nuestros ancestros que, con tanto esfuerzo y dolor, construyeron una democracia que por décadas maravilló al mundo: “En un hecho sin precedentes, la fuerza política oficialista impulsada desde el Poder Ejecutivo cuestionó abiertamente la neutralidad del TSE y de sus decisiones, en particular aquellas relacionadas con las restricciones a la beligerancia política en la campaña electoral. La preponderancia que tuvo este factor, el cual lesionó la integridad del proceso electoral, impide a este informe catalogar las elecciones del 2026 como completamente libres, competitivas y limpias”.

Para el PEN, la campaña estuvo marcada por una ruptura del comportamiento tradicional de las autoridades gubernamentales durante los procesos electorales. Ello se manifestó en un aumento sin precedentes de las denuncias por beligerancia, en el cuestionamiento público de la legitimidad de las restricciones jurídicas aplicables a los gobernantes y en una intensificación de los ataques contra la autoridad encargada de hacerlas cumplir. A lo que se añade, y es en lo que me voy a enfocar, la neutralización práctica del procedimiento sancionatorio en el caso presidencial.

El PEN retoma una tesis que había planteado en su informe del año pasado: el principal proyecto político de la administración Chaves no consistía en un conjunto de políticas públicas, sino en promover, desde el propio Ejecutivo, un movimiento político-electoral que permitiera la permanencia del grupo gobernante en el poder.

De hecho, contrapone la intensa actividad gubernamental en el ámbito electoral con el reducido aprovechamiento de sus atribuciones para formular y ejecutar política pública. La administración privilegió la batalla electoral sobre la gestión de los asuntos públicos, y los resultados electorales de 2026 son la materialización exitosa de ese proyecto. Desde esta perspectiva, la beligerancia gubernamental, en lugar de verse como exabruptos circunstanciales, adquiere una importancia estratégica.

El artículo 95, inciso 3 constitucional establece, como garantía para que los costarricenses podamos escoger libremente a nuestros gobernantes, la imparcialidad electoral de las autoridades de gobierno. El ordenamiento jurídico previó, en manos del TSE, un mecanismo para asegurarlo: el ilícito de beligerancia del 102, inciso 5 constitucional, desarrollado en el Código Electoral.

Pero, cuando se denunció que el entonces presidente aprovechó actos oficiales para favorecer su proyecto político, descalificó sistemáticamente a partidos y dirigentes de oposición desde la tribuna presidencial e hizo llamados a elegir una mayoría legislativa dispuesta a seguir su línea, aparte del rabioso ataque gubernamental contra el TSE, secundado por “periodistas” y analistas “independientes” (a la postre, asesores presidenciales), una minoría suficiente de la Asamblea Legislativa (21 de los 57) impidió al TSE continuar con el procedimiento.

Nada irregular: son las reglas para el levantamiento del fuero. El requisito de una mayoría calificada para levantar la inmunidad fue concebido como un mecanismo de protección frente a posibles abusos de mayorías parlamentarias circunstanciales o de la voluntad unilateral de una fuerza opositora.

Pero si se considera la extraordinaria buena fortuna laboral que han tenido varios de los diputados que votaron contra el levantamiento de la inmunidad y la prolongación potencial de la inmunidad del señor Chaves hasta 2030, producto de su incorporación al gabinete, debe admitirse que una garantía contra el abuso del poder puede terminar neutralizando otra garantía contra el abuso del poder.

Dejando de lado la ironía de que personas que reditúan del punitivismo se escondan de la justicia en una garantía como el fuero, cabe preguntarse hasta qué punto la protección constitucional de nuestra libertad electoral pierde su eficacia cuando la mayoría política en el Legislativo es capaz de impedir la acción de los órganos de control. De lo cual se deriva otra pregunta incómoda: si el espíritu de la regla es garantizar la libertad electoral, es más grave cuando quien la viola es un alto cargo, que, precisamente por esa condición, más desequilibrio es capaz de provocar en la competencia electoral. Que la totalidad de los sancionados por beligerancia sean personas sin fuero y que nunca se haya podido ni siquiera procesar a alguien aforado, evidencia la disfuncionalidad del diseño del instituto respecto de sus objetivos.

De modo que el ilícito de beligerancia es una protección jurídica contra el abuso de poder que, a pesar de su existencia y vigencia, ha perdido, en la práctica, su eficacia.

Como un dique socavado, conserva su altura y su apariencia de solidez, pero las aguas destructoras han encontrado la manera de pasar por debajo. Sigue en pie; nadie lo ha demolido, pero sus cimientos han sido carcomidos hasta permitir el libre paso de aquello que debía contener. El poder no ha necesitado derribar las puertas que le cerraba el derecho: le ha bastado con inutilizar sus cerraduras.

La clave, es evidente, es el régimen de inmunidades. Su razón de ser no es amparar la impunidad; convertir la inmunidad en un escudo encubridor en virtud del cual, mientras el más humilde funcionario judicial sería destituido e inhabilitado por poner una calcomanía partidaria en su carro o hacer un posteo beligerante en Facebook, un presidente o un ministro podrían, tranquilamente, utilizar sus cargos para beneficiar a una candidatura o perjudicar a otras, sin ninguna consecuencia.

Si a ello se suma el histórico número de incumplimientos a sentencias de la Sala Constitucional que se ha alcanzado en los últimos años, nos deslizamos peligrosamente a un régimen en el que la supremacía de la Constitución está siendo burlada, lo que es lo mismo que un régimen de vulnerabilidad ciudadana frente a los abusos de poder por parte del Estado.

Quizá, salvo en el caso de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, convenga que sea ese órgano, y no uno eminentemente político como el parlamento, el que decida si se levanta o no el fuero. No lo sé. Lo que sé es que el diseño actual tiene una grieta entre su vigencia normativa y su eficacia real en el caso de los funcionarios aforados, hoy con patente de corso para intervenir sin límites en asuntos electorales.

En el programa No Mientas Show, del pasado 29 de octubre, el ministro Chaves, justo después de reconocer que es consciente de que no puede meterse en política electoral, afirmó que “Liberación ya cerró las llaves para el financiamiento de campaña, porque se ocuparía ser o muy güicho o muy corrupto para darle plata a Liberación. Güicho, para no saber que son una ficha del comunismo en Costa Rica (…) o muy corrupto para darles plata con la esperanza de que (…) les vayan a hacer favores” (imagino tranquilísimos a los empresarios oyendo decir eso al superior de la Dirección General de Tributación).

Ante eso, uno de los entrevistadores le consulta qué utilidad para los ciudadanos tienen esas manifestaciones, a lo que el ministro contesta que ninguna, pero que “por eso debieron haber dado 38 diputados” (al PPSO, se entiende), para después añadir que “la información es poder; cuando a un ciudadano le quieren vender un jamelgo renco, tuerto, sonto, que patea, muerde, como un caballo de carreras de dos millones de dólares (…), que es lo que hace Liberación y el Frente Amplio” (con su oferta electoral, se entiende), “es bueno que el ciudadano sepa que eso es un jamelgo que ni pa’ salchichón sirve”. Y concluye: “Saben qué, costarricenses, lo que les ofrecen a ustedes esos cuatro partidos del bloque opositor es un jamelgo que ni pa’ salchichón sirve”.

Después, este 4 de noviembre, con ocasión de una iniciativa de reforma para permitir la reelección consecutiva, el diputado José Miguel Villalobos estuvo en el programa El Octavo Mandamiento. Ahí se le consultó “qué mecanismos de control prevé este proyecto para evitar que un presidente en funciones utilice recursos del Estado y el aparato estatal para favorecer su propia campaña de reelección inmediata”. Villalobos invocó las normas sobre beligerancia y dijo: “Ya esa conducta está sancionada y tiene el TSE todas las competencias” para evitarla. No sé si fue por el maquillaje que le ponen a uno cuando va a salir en televisión, pero ni rojo se puso.

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Gustavo Román Jacobo es abogado.