Editorial: Hoy más que nunca, Costa Rica necesita un periodismo crítico e independiente

Piense por un instante que despierta y descubre que en Costa Rica murió la prensa independiente. Nadie investigará ni le contará quién malgasta sus impuestos, por qué faltan medicamentos o crecen las listas de espera en los hospitales. Tampoco conocerá las fallas de la educación pública, quiénes le adeudan a Hacienda y a la CCSS, ni cómo el desempleo, la pobreza y la delincuencia golpean a miles de familias.

Las “noticias” le seguirán llegando, pero usted solo conocerá la versión de quienes gobiernen. Los medios oficialistas presentarán el país que el poder político desea mostrar: “Todo va bien”, una nación próspera, segura y sin conflictos, aunque en las calles, las comunidades y los hogares se viva –y se sufra– una realidad muy distinta.

Para entonces, si una injusticia lo alcanza a usted, a su familia o a su barrio, quizá tampoco encuentre un periodista con la libertad y los recursos necesarios para escuchar, investigar y denunciar lo sucedido.

Con diferencias de intensidad, historia y sistema político, eso sucede en Nicaragua, Cuba, Venezuela, China, Corea del Norte, Rusia e Irán, entre otros países. Allí todavía circulan periódicos, operan canales de televisión, transmiten emisoras y abundan contenidos en redes sociales. La información no desapareció, pero el poder la dominó, le arrebató su independencia e impuso censura, autocensura, miedo y obediencia.

Costa Rica aún no ha llegado a ese extremo, pero su periodismo independiente afronta serias amenazas. Una de ellas es el uso de la pauta estatal para premiar silencios y castigar voces críticas, según concluyó en 2024 el informe de mayoría de una comisión legislativa. Otra fue el intento de subastar las frecuencias de radio y televisión para adjudicarlas al mejor postor mediante un procedimiento que, además de generar incertidumbre y temor, fue frenado por la Sala Constitucional por no garantizar la pluralidad de medios ni de contenidos.

Otra amenaza es el insulto sistemático, la estigmatización y el descrédito de periodistas y medios. Ese es el libreto de los gobernantes autoritarios: primero, siembran desconfianza contra la prensa que denuncia; después, la convierten en historia.

El ejemplo más cercano es Nicaragua, donde la prensa crítica no ha desaparecido, pero sus periodistas trabajan desde el exilio debido a la persecución del régimen. Medios como Divergentes, La Prensa y Confidencial continúan investigando y contando lo que Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren ocultar, aunque sus periodistas ya no pueden hacerlo desde su país.

Está demostrado, además, que con la desaparición del periodismo independiente, hay ganadores y perdedores. Ganan quienes gobiernan sin vigilancia; pierden los ciudadanos.

Así lo concluyó una investigación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), presentada el 22 de junio en Bonn, Alemania. El informe “El valor del periodismo: evidencia global sobre por qué los medios son importantes para la economía, la seguridad nacional y las crisis” determina que, donde existe periodismo crítico, se fortalece la economía, mejoran los servicios públicos y disminuyen la corrupción, la desinformación y las violaciones de derechos humanos.

En cambio, el deterioro de la libertad de prensa puede reducir entre un 1% y 2% el crecimiento real del PIB. Esta tesis encuentra respaldo en el informe “Riesgos Mundiales 2024″, del Foro Económico Mundial, que situó la desinformación –una amenaza frente a la cual el periodismo independiente es una herramienta esencial– como el segundo riesgo global más grave por su capacidad para distorsionar la realidad, dividir sociedades y socavar la democracia.

Pero esa vocación de verificar los hechos, desmentir y exigir cuentas explica también por qué el periodismo independiente acumula tantos adversarios en el mundo. Arthur G. Sulzberger, editor de The New York Times, lo resumió así: “Desde que existe el periodismo independiente, este ha provocado la ira de quienes quieren que las historias se cuenten a su manera o que no se cuenten en absoluto”.

Frente a ese afán de imponer una sola versión de la realidad, la Unesco lanzó precisamente una campaña destinada a sacudir conciencias. Consistía en una portada imaginaria en la que todas las noticias repetían “Todo va bien”. En La Nación retomamos ese recurso el 30 de mayo de 2025, con motivo del Día Nacional del Periodista, para recordar que, si todo va bien en las noticias, algo va mal en el periodismo.

Una prensa que no investiga, no incomoda, no cuestiona ni revela abusos y se limita a hacer copy-paste de la narrativa oficial, renuncia a fiscalizar el poder y traiciona su deber de servir a la sociedad.

George Orwell, en 1984 y Rebelión en la granja, y Ray Bradbury, en Fahrenheit 451, advirtieron de que la libertad comienza a extinguirse cuando alguien controla las palabras, reescribe la memoria y castiga las preguntas.

Por eso, ante cada ataque del gobierno a la prensa independiente, cada ciudadano debería cuestionarse qué persigue, qué pretende ocultar. Porque cuando la prensa deja de preguntar, el poder deja de responder y comienza a imponer como verdad que “todo va bien”.