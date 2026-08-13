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Editorial: Hoy más que nunca, Costa Rica necesita un periodismo crítico e independiente

Con la desaparición del periodismo independiente, hay ganadores y perdedores. Ganan quienes gobiernan sin vigilancia; pierden los ciudadanos

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Por La Nación
Libertad de prensa amenazada
En Costa Rica, el periodismo independiente afronta cada vez más amenazas. (Shutterstock/Shutterstock)







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