El País

Sala Constitucional anuló subasta de radio y televisión porque el gobierno utilizó un único criterio de adjudicación

Resolución íntegra expone jurisprudencia internacional

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Por Juan Fernando Lara Salas
Radio y televisión, antenas
Antenas de radio y televisión en el volcán Irazú. El voto de mayoría concluye que las subastas de frecuencias no pueden causar reducciones en la pluralidad de voces. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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