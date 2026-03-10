El Mundo

Libertad de expresión y de prensa en Costa Rica enfrentan ‘erosión estructural impulsada por el Ejecutivo’, alerta SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó el martes de un deterioro “de alcance dramático” de la libertad de expresión y prensa en América en el último año.

Por AFP y Fernando Chaves Espinach
Fachada de La Prensa de Nicaragua, al norte de Managua, antes del secuestro de las instalaciones por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo
'La Prensa' de Nicaragua opera en el exilio por el acoso de la dictadura Ortega-Murillo. (Óscar Navarrete/La Prensa (Nicaragua) para La Nación)







Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

