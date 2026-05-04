Editorial

Editorial: Nuestra posición sobre el ataque externo al periodismo libre

El retiro de visas estadounidenses a directivos de La Nación agrede la independencia periodística. No pretendemos erigirnos en mártires o héroes por lo sucedido, sino denunciar sus posibles móviles y reiterar que seguiremos cumpliendo con nuestras tareas éticas, profesionales y cívicas

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Por La Nación
Edificio de La Nación y visa de ingreso a Estados Unidos
Este sábado se hizo público un nuevo e inesperado golpe al periodismo independiente: el retiro de visas de ingreso a Estados Unidos a cinco de los siete miembros de la Junta Directiva de La Nación S. A. (Archivo LN/Fotocomposición)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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