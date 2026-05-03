El País

Lista completa: magistrados, exdiputados y empresarios de Costa Rica a quienes Estados Unidos retiró la visa

Este 2 de mayo, la Junta Directiva de ‘La Nación’ confirmó que el gobierno estadounidense le revocó la visa a varios de sus integrantes

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Solicitar visa a Estados Unidos ahora exige responder dos preguntas sensibles que pueden cerrar opciones de ingreso o asilo.
El gobierno de Donald Trump le ha retirado la visa a varias figuras costarricenses, sobre todo, políticos. (Canva stock/Francesco Ungaro de Pexels/dimarik de Getty Images)







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Estados UnidosRetiro de visa
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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