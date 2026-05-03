Lista completa: magistrados, exdiputados y empresarios de Costa Rica a quienes Estados Unidos retiró la visa

El gobierno de Donald Trump le ha retirado la visa a varias figuras costarricenses, sobre todo, políticos.

Desde el 2025, el gobierno estadounidense retiró la visa a varios costarricenses, en su mayoría, figuras políticas. Este 2 de mayo, la Junta Directiva La Nación confirmó que a varios de sus miembros les fue revocada. Hasta ahora no se conoce el motivo, pues ninguno de los directivos ha recibido una explicación oficial.

A Pedro Abreu Jiménez, presidente de la Junta Directiva de La Nación, y a la directora Carmen Montero Luthmer se les quitó la visa de turista.

Aunque la revocación del documento ha sido mayoritariamente a políticos, en octubre Estados Unidos retiró la visa a Leonel Baruch, presidente del diario digital CR Hoy y socio del banco BCT.

Estas son las figuras públicas que les retiraron la visa y la posibilidad de visitar territorio estadounidense.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y el magistrado de la Sala IV, Paul Rueda, confirmaron el retiro de sus visas por parte del gobierno de Donald Trump. (Fotomontaje LN/Fotomontaje LN)

Figuras costarricenses a las que Estados Unidos les ha revocado la visa

El caso más reciente, a mediados de marzo, es el del retiro de la visa al magistrado Fernando Cruz, esa vez el alto juez constitucional declaró: “A los magistrados que nos han quitado la visa para ver si vamos alguna vez a Estados Unidos −tengo muchos años de no ir− es a los magistrados que hemos votado asuntos que no complacen al Gobierno costarricense y a Estados Unidos”.

Previo a este caso, la visa se le retiró a las siguientes figuras públicas:

Paul Rueda: magistrado de la Sala Constitucional. Confirmó que recibió una notificación de parte de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica

Rodrigo Arias: presidente de la Asamblea Legislativa en el periodo 2022-2026. En su momento, comentó que la decisión le genera “profunda extrañeza” y agregó que confía en llegar a conocer las razones que ameritaron la decisión del gobierno de Trump, hoy “incomprensibles”.

Johanna Obando: exdiputada independiente: Ella nvestigó la decisión del Gobierno de Costa Rica de impedir participación de empresas de China en tecnología 5G.

Cynthia Córdoba, exdiputadas independientes. Fue mencionada en un reportaje de un noticiero por un supuesto vínculo con un empresario ligado a la compañía china de tecnología, Huawei.

Ana Sofía Machuca: auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Fue denunciada por Rodrigo Chaves por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, influencia en contra de la Hacienda Pública y fraude de ley. El Juzgado de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José desestimó la denuncia interpuesta desde el Poder Ejecutivo.

José Francisco Nicolás: exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN). En un reportaje televisivo se le vinculó con empresarios de Huawei.

Óscar Arias Sánchez: expresidente de la República y premio Nobel de la Paz. Su visa fue retirada dos meses después de que cuestionara lo que consideró una postura de obediencia del gobierno de Rodrigo Chaves frente a la administración de Donald Trump.

Vanessa Castro: exdiputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Ella denunció ser víctima de persecución del gobierno de Rodrigo Chaves.