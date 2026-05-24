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Editorial: Hora cero para la dictadura cubana

Las presiones estadounidenses han agudizado el ahogo, pero el primer gran responsable de este colapso es el régimen cubano, con su ineficiencia, dogmatismo y rigidez. Hoy, los apagones son casi totales, el hambre azota a gran parte de la población, los servicios de salud han implosionado y el transporte está virtualmente paralizado

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Por La Nación
CUba
Si quienes manejan los hilos finales del poder en Cuba tuvieran un mínimo sentido de responsabilidad y realismo, desde hace años habrían iniciado un proceso de verdadero cambio en la isla. En la foto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (der.), el coronel Raúl Rodríguez Castro (centro), nieto del expresidente Raúl Castro, y el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera. (ADALBERTO ROQUE/AFP)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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