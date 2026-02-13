Editorial

Editorial: Como nunca antes, Cuba está al borde de la catástrofe

El colapso nacional de años ha llegado a su punto más crítico al cesar los envíos petroleros; todo indica que las reservas solo llegarán hasta marzo. El grupo que está al mando de la isla, antes casi inmune al sufrimiento del pueblo, ya no podrá aislarse de la caída en espiral impuesta por años a la población

Por La Nación
Vendedor de carbón Elio Galván, de 44 años, observa mientras espera a los clientes junto a un cartel que anuncia su producto en una carretera de La Habana, el 6 de febrero de 2026. En toda Cuba, las familias se apresuran a sobrellevar apagones implacables y escasez que se agravan bajo la presión económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quienes pueden permitírselo instalan paneles solares, mientras que otros recurren a cocinar con carbón. El agravamiento de la crisis energética está transformando la vida cotidiana y empuja a la población hacia soluciones marcadamente desiguales. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
En Cuba, donde los apagones son recurrentes y prolongados, Elio Galván, de 44 años, ofrece carbón para la venta. (ADALBERTO ROQUE/AFP)







La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

