Air Canada suspende sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible

Air Canada suspendió sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla y anunció operaciones especiales para repatriar a unos 3.000 pasajeros varados.

Por AFP
Air Canada dejó de volar a Cuba tras el anuncio de una suspensión del suministro de combustible, en medio del endurecimiento de las sanciones y amenazas arancelarias de Estados Unidos.







