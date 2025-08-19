Economía

Auxiliares de vuelo de Air Canada ponen fin a huelga luego de alcanzar ‘un acuerdo preliminar’

Air Canada señaló que “reiniciará gradualmente sus operaciones”.

Por AFP

La huelga de los auxiliares de vuelo de Air Canada “terminó”, anunció el martes 19 de agosto el sindicato del personal de vuelo, mencionando “un acuerdo preliminar” tras una noche de negociaciones con la aerolínea, que confirmó la reanudación progresiva de sus operaciones.








