¿Tiene un vuelo con Air Canada? Así puede cambiar la fecha de su viaje ante huelga

Las operaciones de Air Canada se mantienen suspendidas debido a la huelga de unos 10.000 auxiliares de vuelo, que inició la madrugada del sábado 16 de agosto debido a una disputa salarial con la línea aérea.

La aerolínea más grande de Canadá, que vuela directamente a 180 ciudades de todo el mundo, explicó a sus pasajeros, en un comunicado, que no acudieran al aeropuerto a menos que tuvieran una reserva confirmada en otra línea aérea.

“Air Canada ha suspendido su plan de reanudar gradualmente sus operaciones, después de que el CUPE (Sindicato Canadiense de Empleados Públicos) ordenara ilegalmente a sus auxiliares de vuelo no regresar al trabajo", indicó la aerolínea en una nota, actualizada a las 11:00 a. m. de este 18 de agosto.

¿Qué está haciendo el Gobierno de Canadá para detener la huelga de trabajadores de Air Canada?

A raíz de la disputa entre la aerolínea y sus tripulantes de cabina, se cancelaron cientos de vuelos desde varias ciudades de Canadá hacia diferentes destinos internacionales, incluidas las rutas hacia Costa Rica.

Este 18 de agosto, un tribunal laboral de Canadá declaró ilegal la huelga de auxiliares de vuelo de Air Canada, decisión que podría terminar el paro que ha provocado la cancelación de vuelos. Sin embargo, la huelga no se ha depuesto.

Según la empresa, el tribunal ordenó al sindicado “reanudar sus labores de inmediato y abstenerse de participar en actividades ilegales de huelga”.

La empresa de transporte aéreo informó que la huelga afecta a unas 500.000 personas.

Aviones de Air Canada en la pista del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, el sábado 16 de agosto. La huelga, declarada ilegal este lunes, afecta a 500.000 de pasajeros. (PETER POWER/AFP)

Opciones para clientes

La aerolínea indicó que si el cliente tiene un vuelo reservado entre el 15 y el 22 de agosto y desea hacer un arreglo de viaje alternativo, puede cambiar su boleto sin ningún costo si adquirió un tiquete de Air Canada o canjeó sus puntos por un pasaje de recompensa Aeroplan a más tardar el 17 de este mes.

Además, añadió que quienes viajen durante este periodo pueden recuperar su reservación y cambiarla sin costo a otro vuelo de Air Canada en otra fecha, entre el 23 de agosto y el 30 de setiembre de 2025.

Los clientes con tarifas no reembolsables pueden cancelar su itinerario y recibir la parte no utilizada de su boleto en su AC Wallet o como un Crédito de Viaje Futuro para usar en su próxima reservación con Air Canada.

Debido al volumen de cancelaciones, la aerolínea también ofrece un reembolso completo por la parte no utilizada de los boletos adquiridos en o antes del 15 de agosto de 2025, para viajar con Air Canada o Air Canada Rouge entre el 18 y el 21 de este mes.

La aerolínea aclaró que esto no incluye los vuelos de Air Canada Express, que son operados por Jazz y PAL Airlines, los cuales continuarán según lo programado en los itinerarios.

La empresa enfatizó que, bajo las Regulaciones de Protección de Pasajeros Aéreos de Canadá, los clientes en el país no son elegibles para compensación por vuelos retrasados o cancelados, comidas, hoteles u otros gastos incidentales en situaciones fuera de su control.

Inicialmente, la aerolínea canadiense había anunciado la reanudación de sus vuelos para el domingo, luego de que el Gobierno del país interviniera en el conflicto y ordenara el fin de la huelga.

Después de la directriz del Gobierno, la Junta de Relaciones Industriales de Canadá (CIRB, por su sigla en inglés), un tribunal regulatorio, dispuso que los trabajadores de Air Canada regresaran a sus puestos este domingo.

El sindicato anunció que no acataría la orden, lo que obligó a Air Canada a dar marcha atrás con sus planes de restaurar parcialmente su servicio aéreo el domingo por la noche. Sin embargo, la presión del CIRB aumentó este lunes.

Este tribunal exigió al sindicato “reanudar sus labores de inmediato y abstenerse de participar en actividades ilegales de huelga”, de acuerdo con Air Canada. Además, solicitó al CUPE comunicar a sus miembros la obligación de retomar sus labores.

Vuelos a Costa Rica

Air Canada mantiene operaciones en Costa Rica, con vuelos semanales que conectan San José y Liberia con múltiples destinos en Canadá y otras partes del mundo a través de sus conexiones.

El país ya sufre el impacto de las cancelaciones masivas de vuelos, pues este fin de semana estaba prevista la llegada de aviones de Air Canada provenientes de Toronto y de Montreal.

Según el Itinerario de Vuelos de agosto, publicado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la aerolínea canadiense opera vuelos entre Montreal y San José los días martes, jueves, viernes y domingo.

También conecta a Toronto con el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, los sábados; y a esta misma ciudad canadiense con la terminal Juan Santamaría, los martes, jueves, viernes y sábado.

El ICT toma como referencia el día de vuelo desde la ciudad de origen en Canadá, por lo que los viajes entre Costa Rica y las distintas ciudades del país norteamericano pueden ser en días diferentes a los del itinerario.