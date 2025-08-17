Air Canada mantiene huelga: vuelos cancelados afectan Costa Rica

Toronto. Air Canada, la principal aerolínea de bandera canadiense, canceló este domingo la reanudación de sus vuelos anunciada más temprano debido a la continuación de la huelga de su tripulación de cabina.
