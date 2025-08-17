Air Canada mantiene huelga: vuelos cancelados afectan Costa Rica

Toronto. Air Canada, la principal aerolínea de bandera canadiense, canceló este domingo la reanudación de sus vuelos anunciada más temprano debido a la continuación de la huelga de su tripulación de cabina.

Air Canada “suspendió su plan de reanudar parcialmente los vuelos” ante la decisión del sindicato que representa a los trabajadores de desobedecer la directiva del gobierno para que retomaran sus tareas, según informó la compañía con sede en Montreal en su sitio web. “La aerolínea reanudará sus vuelos a partir de mañana (lunes) por la noche”, señaló.

Para hoy estaba previsto un vuelo de la aerolínea desde Montreal a San José, según el Itinerario de Vuelos de agosto, publicado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), y la página de la empresa.

Para este domingo estaba programada únicamente esta ruta, que saldría a las 4:40 p. m. de la ciudad canadiense y estaba prevista para arribar al Juan Santamaría a las 8:25 p. m. A las 12:45 p. m. del 17 de agosto, la página de Air Canada mostraba cancelado el vuelo AC 959 de la aerolínea con destino a Costa Rica.

LEA MÁS: Línea aérea que opera en Costa Rica cancela vuelos por posible huelga de su personal