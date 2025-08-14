Economía

Línea aérea que opera en Costa Rica cancela vuelos por posible huelga de su personal

Aerolínea que vuela a Costa Rica, enfrenta amenaza de huelga de tripulantes de cabina que está prevista a iniciar este sábado.

Por AFP y Gustavo Ortega Campos

Air Canada anunció este jueves la suspensión gradual de vuelos debido a la amenaza de una huelga de tripulantes de cabina que podría comenzar el sábado, en plena temporada alta de viajes.








