Cuba suspende suministro de combustible para aviones en medio de presión de Estados Unidos

Personas por una tranquila calle de La Habana este domingo 8 de febrero de 2026. El gobierno cubano anunció la semana anterior medidas de emergencia para abordar la grave crisis energética, agravada por las sanciones estadounidenses. Estas medidas incluyen la adopción de una semana laboral de cuatro días para las empresas estatales y restricciones a la venta de combustible.

La Habana, Cuba. Cuba suspendió el suministro de combustible para aviones a las aerolíneas que operan en la isla a partir de la medianoche de este lunes, como parte de la grave crisis energética que enfrenta el país en un contexto de creciente presión de Estados Unidos, confirmaron fuentes del sector aéreo.

La aviación civil cubana notificó a las compañías que no habrá disponibilidad de Jet Fuel durante al menos un mes, lo que obligará a los vuelos de largo recorrido a realizar escalas técnicas en terceros países para reabastecerse, indicó bajo condición de anonimato un ejecutivo de una aerolínea europea.

De acuerdo con la fuente, las conexiones regionales podrían continuar operando con normalidad, mientras que aerolíneas internacionales ya ajustan sus itinerarios.

Air France, por ejemplo, informó que mantendrá su ruta hacia La Habana, aunque incorporando una escala técnica en otro país del Caribe para asegurar el combustible.

La interrupción del suministro se da en medio de una crisis energética sin precedentes, agravada tras el cese de envíos de petróleo desde Venezuela, luego del derrocamiento de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar encabezada por Estados Unidos.

Rusia acusó este lunes a Washington de “asfixiar” a la isla.

“La situación en Cuba es realmente crítica”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien aseguró que Moscú analiza posibles vías de asistencia. En la misma línea, el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció una “cruel agresión” destinada a “doblegar la voluntad política” del país.

Ajustes generales

Como parte de las medidas de emergencia, el gobierno cubano anunció la reducción de la semana laboral a cuatro días, la implementación del teletrabajo en entidades estatales, restricciones en la venta de combustible y recortes en el transporte público interprovincial.

También se prevé el cierre temporal de algunos establecimientos turísticos y la reducción de las jornadas educativas, con universidades operando en modalidad semipresencial.

El vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga explicó que estas acciones buscan priorizar el combustible para la generación eléctrica y la producción de alimentos, así como proteger las actividades que generan divisas para el país.

En medio de la crisis, México envió el domingo dos buques con 814 toneladas de ayuda humanitaria.

El presidente Miguel Díaz-Canel agradeció públicamente el gesto, mientras el gobierno mexicano negocia una eventual entrega de petróleo a la isla sin exponerse a sanciones estadounidenses.

La semana pasada, el presidente Donald Trump firmó un decreto que abre la puerta a imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba y aseguró que México dejará de enviar crudo a la isla. Washington sostiene que La Habana representa una “amenaza excepcional”, una afirmación que el gobierno cubano rechaza y califica como un intento deliberado de estrangulamiento económico.