El Mundo

Estas son las condiciones que pide Cuba para ‘diálogo’ con Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, pero dio sus condiciones.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un hombre transporta bananos en un triciclo por las calles de La Habana el 5 de febrero de 2026.
Un hombre transporta bananos en un triciclo por las calles de La Habana el 5 de febrero de 2026. (YAMIL LAGE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CubaEstados UnidosMiguel Díaz-Canel
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.