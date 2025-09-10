El Mundo

Cuba sufre un nuevo apagón total: el quinto en menos de un año en medio de la crisis energética

Cuba vivió este 10 de septiembre un apagón general que dejó a todo el país sin electricidad. Es el quinto en menos de un año y agrava la crisis energética que golpea a la población y a los negocios privados.

Por AFP
Comercios y familias en Cuba se apoyan en plantas eléctricas privadas para enfrentar los cortes de luz cada vez más frecuentes. (Foto: Adalberto Roque / AFP)
Comercios y familias en Cuba se apoyan en plantas eléctricas privadas para enfrentar los cortes de luz cada vez más frecuentes. (Foto: Adalberto Roque / AFP) (YAMIL LAGE/AFP)







