Estados Unidos inicia vuelos de ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Melissa

Estados Unidos comenzará a enviar vuelos con ayuda humanitaria de 3 millones de dólares a Holguín y Santiago de Cuba para apoyar a víctimas del huracán Melissa, informó el Departamento de Estado.

Por AFP
50 muertes por el huracán Melissa: así se encuentra hoy el devastador fenómeno natural
“Estamos trabajando estrechamente con la Iglesia católica para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano”. (YAMIL LAGE/AFP)







CubaHuracán MelissaDonald TrumpEstados UnidosAyuda humanitaria
