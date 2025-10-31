Devastador paso del huracán Melissa deja casi 50 muertos en Haití y Jamaica

Vista aérea de edificios destruidos tras el paso del huracán Melissa en Black River, St. Elizabeth, Jamaica, el 29 de octubre. Fotografía:

Santiago de Cuba. El huracán Melissa, el más poderoso del Atlántico en casi un siglo, dejó un rastro de destrucción y muerte a su paso por el Caribe. Al menos 30 personas murieron en Haití y 19 en Jamaica, mientras Cuba reporta graves daños materiales y cientos de miles de evacuados.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), la tormenta avanza este viernes hacia Bermudas, con vientos sostenidos de hasta 165 km/h, tras dejar inundaciones, derrumbes y comunidades aisladas en las islas caribeñas.

Aunque las condiciones comienzan a mejorar en Bahamas, el riesgo de lluvias intensas y deslizamientos persiste en Cuba, Jamaica, Haití y República Dominicana.

“Las condiciones en Bermudas van a deteriorarse rápidamente esta noche”, advirtió el NHC, mientras la tormenta continúa su desplazamiento hacia el Atlántico norte.

Haití y Jamaica, los más golpeados

En Haití, que no fue alcanzado directamente por el ojo del huracán, las lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el suroeste, donde 23 de las 30 víctimas murieron arrastradas por el agua. Otras 20 personas permanecen desaparecidas, de acuerdo con el balance oficial divulgado el jueves.

En Jamaica, la ministra de Información Dana Morris Dixon confirmó 19 muertes, al tiempo que el primer ministro Andrew Holness declaró al país como “zona de desastre” ante los daños “nunca antes vistos”, según la ONU.

Melissa tocó tierra en Jamaica el martes como huracán categoría 5, con vientos cercanos a los 300 km/h, lo que la convierte en la tormenta más fuerte en azotar la región en 90 años, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Un residente de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, limpió escombro junto a cables de electricidad caídos tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre. Fotografía: (YAMIL LAGE/AFP)

Cuba, sin víctimas pero con severos daños

En Cuba, el huracán agravó una crisis ya profunda. Santiago de Cuba amaneció con techos volados, postes caídos y barrios sin electricidad.“Este ciclón nos ha matado porque nos ha dejado destruidos”, lamentó Felicia Correa, vecina del caserío La Trampa.Las autoridades informaron que 735.000 personas fueron evacuadas en las provincias de Santiago, Holguín y Guantánamo. El presidente Miguel Díaz-Canel viajó a Holguín y aseguró que, aunque los daños son cuantiosos, no se reportan víctimas mortales.

El gobierno de Estados Unidos anunció el envío de equipos de rescate a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, y ofreció ayuda a Cuba.

“Estados Unidos está preparado para proporcionar asistencia humanitaria inmediata al valiente pueblo cubano”, escribió en X el secretario de Estado, Marco Rubio.

Por su parte, Venezuela enviará 26 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, mientras que El Salvador despachará tres aviones de asistencia a Jamaica. Reino Unido también comprometió 3,3 millones de dólares en apoyo y vuelos de evacuación para sus ciudadanos en la zona.

De acuerdo con un estudio del Imperial College de Londres, la fuerza y la capacidad destructiva de Melissa se vieron intensificadas por el cambio climático provocado por la actividad humana.

Con vientos que rivalizan con los del huracán del Día del Trabajo de 1935, Melissa marca un punto crítico en la historia climática reciente del Caribe y deja a su paso un panorama de devastación que tardará años en recuperarse.