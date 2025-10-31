El Mundo

Devastador paso del huracán Melissa deja casi 50 muertos en Haití y Jamaica

El huracán Melissa, el más poderoso del Atlántico en 90 años, dejó también graves daños en Cuba y miles de evacuados en el Caribe

EscucharEscuchar
Por AFP
Vista aérea de edificios destruidos tras el paso del huracán Melissa en Black River, St. Elizabeth, Jamaica, el 29 de octubre. Fotografía:
Vista aérea de edificios destruidos tras el paso del huracán Melissa en Black River, St. Elizabeth, Jamaica, el 29 de octubre. Fotografía: (RICARDO MAKYN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Huracán MelissaHaitíJamaicaCubaBermudasCambio climáticoCaribe
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.