Lluvias por empuje frío este viernes en Costa Rica: estas son las zonas más afectadas

¿Va a salir este viernes? Conozca las regiones de Costa Rica donde el IMN pronostica lluvias, viento y nubosidad por el empuje frío

Por Silvia Ureña Corrales
El IMN anticipa lluvias dispersas en el Caribe y la zona norte, mientras que en el Pacífico predominarán condiciones más estables. (Rafael Pacheco Granados)







