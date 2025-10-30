Lluvias por empuje frío este viernes en Costa Rica: estas son las zonas más afectadas

El IMN anticipa lluvias dispersas en el Caribe y la zona norte, mientras que en el Pacífico predominarán condiciones más estables.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este viernes 31 de octubre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán influenciadas por el avance del empuje frío N.° 1, que provocará ráfagas de viento en el centro y norte del país, así como mayor cobertura nubosa y lluvias en el Caribe y la zona norte.

En el Valle Central, el cielo se mantendrá con nubosidad ocasional durante la madrugada y la mañana. Por la tarde, se observará un aumento en la cobertura nubosa, aunque no se esperan lluvias significativas. En San José, la temperatura mínima será de 17,8 °C y la máxima alcanzará los 23,6 °C.

En el Pacífico Norte, predominará un cielo con pocas nubes a lo largo del día, acompañado de viento moderado. Las temperaturas se mantendrán elevadas, especialmente en Liberia, donde se reportará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 33,5 °C.

El Pacífico Central presentará condiciones de nubosidad parcial por la mañana. Durante la tarde y la noche, aumentará la cobertura nubosa con posibilidad de aguaceros aislados y tormenta en sectores costeros. En Quepos, las temperaturas oscilarán entre los 22,9 °C y los 32,1 °C.

En el Pacífico Sur, el cielo se mantendrá mayormente nublado en la tarde, con presencia de lluvias y chubascos aislados principalmente en la costa. Golfito registrará una mínima de 23,5 °C y una máxima de 31,9 °C.

La región del Caribe Norte mostrará cielos con nubosidad entre parcial y total a lo largo del día, con lluvias dispersas especialmente en la tarde y noche. En Guápiles se pronostica una temperatura mínima de 23,1 °C y una máxima de 28,4 °C.

En el Caribe Sur, se espera nubosidad variable con posibilidad de lluvia dispersa en distintos momentos del día. En Limón, la mínima será de 23,6 °C y la máxima de 29,4 °C.

La zona norte estará marcada por un cielo nublado con lluvias ocasionales desde la madrugada hasta la noche. Ciudad Quesada alcanzará una mínima de 18,1 °C y una máxima de 25,9 °C.

El IMN señaló que el empuje frío generará efectos indirectos como ráfagas de viento y nubosidad en el centro del país.

Efemérides