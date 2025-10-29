Huracán Melissa se aleja, pero deja lluvias, vientos y empuje frío este jueves en Costa Rica

El empuje frío traerá lluvias dispersas al Caribe y la zona norte este jueves, mientras el Pacífico registrará temperaturas elevadas y pocas precipitaciones.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó que este jueves 30 de octubre el tiempo en Costa Rica estará influenciado por la llegada de un empuje frío al norte del mar Caribe, lo que provocará unaumento de los vientos alisios y del norte en varias zonas del país.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, hacia la tarde y noche, la nubosidad aumentará en el Caribe y la zona norte, donde se anticipan lluvias ocasionales dispersas, especialmente al final del día.

En el Valle Central, las condiciones serán estables durante la madrugada y la mañana con cielos poco nublados. Por la tarde, se espera un aumento de nubosidad y lluvias dispersas en sectores montañosos. En San José, la temperatura mínima será de 17,7 °C y la máxima de 25,1 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos despejados y ambiente seco, con vientos en las montañas. La nubosidad será parcial durante la tarde y noche. En Puntarenas, se registrará una mínima de 23,5 °C y una máxima de 35,2 °C, la más alta del país.

En el Pacífico Central, la jornada iniciará con cielo parcialmente nublado. Por la tarde, se prevén aguaceros y tormentas eléctricas dispersas, mientras que en la noche se anticipan lluvias y chubascos en la costa. Parrita alcanzará temperaturas entre 17,6 °C y 29,3 °C.

El Pacífico Sur mostrará un comportamiento similar al Pacífico Central. La tarde traerá aguaceros con tormenta y la noche mantendrá condiciones lluviosas aisladas. En Golfito, la temperatura mínima será de 21,2 °C y la máxima de 28,3 °C.

En el Caribe Norte, las primeras horas del día presentarán nubosidad parcial. En la tarde y noche, se esperan lluvias variables dispersas, especialmente en zonas montañosas. Guápiles tendrá temperaturas entre 23,2 °C y 29,7 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares, con lluvias ocasionales hacia el final del día. En Sixaola, la mínima será de 24,2 °C y la máxima de 31,1 °C.

La zona norte experimentará nubosidad variable durante todo el día. Las lluvias ocasionales podrían presentarse al final de la tarde y en la noche. Ciudad Quesada marcará una mínima de 16,3 °C y una máxima de 28,6 °C.

El IMN indicó que el cambio en las condiciones del tiempo responde al alejamiento del ciclón tropical Melissa y al ingreso de un empuje frío que eleva la presión atmosférica en el Golfo de México y al norte del mar Caribe, lo que genera vientos y nubosidad creciente en distintas regiones del país.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:26 a. m. y se pondrá a las 5:13 p. m. La fase lunar se dirige hacia luna llena.