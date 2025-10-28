Sucesos

Lluvias fuertes y tormentas impactarán varias regiones de Costa Rica este miércoles: estas serán las más afectadas

Conozca el pronóstico completo para este miércoles: lluvias intensas, tormentas eléctricas y las zonas que tendrán mayor afectación en el país

Por Silvia Ureña Corrales
El domingo estará marcado por aguaceros en el Valle Central, Caribe y Pacífico, según el IMN.
El IMN prevé lluvias intensas en el Pacífico y chubascos en el Valle Central, Caribe y zona norte este miércoles 29 de octubre. (Canva /Canva)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

