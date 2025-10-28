Lluvias fuertes y tormentas impactarán varias regiones de Costa Rica este miércoles: estas serán las más afectadas

El IMN prevé lluvias intensas en el Pacífico y chubascos en el Valle Central, Caribe y zona norte este miércoles 29 de octubre.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó lluvias de intensidad variable para este miércoles 29 de octubre en Costa Rica, debido a la influencia indirecta del huracán Melissa, que mantiene activa la zona de convergencia intertropical y genera una alta inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional.

Las precipitaciones más significativas se concentrarán en el litoral Pacífico, donde se anticipan aguaceros desde la madrugada y mañana, seguidos por una posible disminución temporal en horas de la tarde. Sin embargo, las lluvias se reactivarán durante la noche.

En el Valle Central, el cielo se presentará mayormente nublado desde la madrugada, con aumento de nubosidad hacia la tarde. Se esperan chubascos aislados y bancos de neblina durante la noche. San José reportará una temperatura mínima de 18,3 °C y una máxima de 24,6 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones nubladas durante toda la jornada, acompañadas de lluvias y tormentas aisladas, especialmente por la tarde. Liberia registrará una mínima de 20,2 °C y una máxima de 29,9 °C.

Este 28 de Octubre se reportaron inundaciones en Guanacaste por efectos del Huracán Melissa

En el Pacífico Central, las lluvias comenzarán en la madrugada y continuarán con intensidad variable hasta la noche. La nubosidad será persistente durante el día. En Quepos, la temperatura oscilará entre 23,1 °C y 28,5 °C.

El Pacífico Sur enfrentará un día especialmente lluvioso, con aguaceros desde horas tempranas y tormentas ocasionales en la noche. En Golfito, la mínima será de 23,3 °C y la máxima de 28,8 °C.

Las regiones del Caribe Norte y Sur tendrán cielos parcialmente nublados durante la mañana, con posibles chubascos dispersos en la tarde, especialmente en las montañas. Limón presentará una temperatura mínima de 23,3 °C y una máxima de 31,2 °C.

En la zona norte, las lluvias se enfocarán en las montañas durante la mañana y se extenderán hacia sectores más bajos en la tarde. Se anticipan tormentas aisladas y cielos mayormente nublados en la noche. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 18,4 °C y la máxima de 28 °C.

El IMN también señaló que se podrían formar bancos de neblina en el Valle Central y zonas del Pacífico, lo cual podría afectar la visibilidad durante la noche y primeras horas del día.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:26 a. m. y se ocultará a las 5:14 p. m. La luna se encontrará en fase de cuarto creciente y aparecerá en el cielo a las 12:02 p. m., con puesta a las 11:55 p. m.