Huracán Melissa desata lluvias intensas en Costa Rica, según el IMN: estas son las zonas en riesgo

Lluvias intensas golpean el Pacífico costarricense por efectos del huracán Melissa. IMN recomienda precaución por inundaciones y tormentas.

La influencia indirecta del huracán Melissa mantiene a la zona de convergencia intertropical sobre el país, generando acumulados significativos de lluvia desde la madrugada de este martes.

La vertiente del Pacífico registró fuertes lluvias debido al aporte de humedad provocado por el huracán Melissa, fenómeno de categoría 5 con vientos sostenidos de hasta 295 km/h, ubicado sobre Jamaica y en movimiento hacia el oeste a 15 km/h, según datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Inundaciones en Guanacaste por efectos del Huracán Melissa

En el Pacífico Norte, las precipitaciones alcanzaron entre 30 milímetros (mm) y 50 mm, con máximos en Pinilla (119 mm), Hojancha (90 mm), Garza (89 mm) y Santa Cruz (79 mm).

A modo de ejemplo, un aguacero normal genera unos 30 mm de lluvia en un periodo de entre 3 y 6 horas, por lo que las precipitaciones han sido mucho más fuertes de lo ordinario.

En el Pacífico Central, los montos oscilaron entre 10 mm y 20 mm, con un pico de 121 mm en Herradura.

El Pacífico Sur presentó acumulados entre 20 mm y 50 mm, destacando Osa con 151 mm, Neily con 128 mm y Golfito con 64 mm.

El Valle Central registró lluvias débiles con menos de 5 mm. En contraste, el Caribe y la Zona Norte no reportaron precipitaciones significativas.

Pronóstico para las próximas horas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que las lluvias continuarán durante el día en las regiones del Pacífico, con acumulados esperados entre 40 mm y 60 mm, pudiendo alcanzar entre 90 mm y 100 mm en algunas áreas.

En el Valle Central, se anticipan bancos de neblina y lluvias débiles al final de la tarde, con acumulados entre 10 mm y 20 mm y máximos de 30 mm en sectores montañosos.

En la Zona Norte y Caribe, se prevén aguaceros con tormenta eléctrica en zonas altas, con acumulados máximos entre 40 mm y 60 mm en lapsos cortos.

Zonas en riesgo por saturación de suelos

El IMN advirtió sobre riesgo de inundaciones y deslizamientos. Se recomendó especial precaución en:

Santa Cruz

Nicoya

Lepanto

Garabito

Parrita

Osa

Golfito

Zonas montañosas del Valle Central

Debido a la saturación del suelo, existe posibilidad de desbordamientos en quebradas y alcantarillados.

El IMN también alertó sobre posibles ráfagas de viento cercanas a nubes de tormenta, que podrían alcanzar hasta 80 km/h y provocar caídas de ramas o tendido eléctrico.

Recomendaciones del IMN