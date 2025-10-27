Huracán Melissa provocará lluvias intensas y aguaceros este martes en Costa Rica: estas son las zonas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este martes 28 de octubre persistirá un patrón inestable y lluvioso en la vertiente del Pacífico y el Valle Central, producto de la influencia indirecta del huracán Melissa, ubicado en el centro del mar Caribe.

La intensidad de este fenómeno, con vientos superiores a 250 km/h, ha provocado que la zona de convergencia intertropical se ubique directamente sobre Costa Rica.

Inundaciones en playa Jacó por influencia del Huracán Melissa

Esto favorecerá la ocurrencia de lluvias desde tempranas horas cerca de la costa pacífica, así como aguaceros vespertinos en el Pacífico, las montañas del Valle Central, la zona norte y el Caribe.

Durante la noche, se anticipa la continuidad de lluvias en el Pacífico y la aparición de bancos de neblina y precipitaciones débiles en el centro del país.

En el Valle Central, el día iniciará con cielos mayormente nublados, condición que se mantendrá durante la mañana. Por la tarde se prevé cielo nublado con lluvias y aguaceros, especialmente en zonas montañosas. En San José, la temperatura mínima será de 18,8 °C y la máxima de 26,5 °C.

El Pacífico Norte presentará condiciones mayormente nubladas a lo largo del día, con lluvias cercanas a la costa durante la madrugada y la mañana. Por la tarde, se esperan aguaceros dispersos con posibilidad de tormenta. Puntarenas reportará temperaturas entre los 24 °C y los 36,8 °C.

En el Pacífico Central, las lluvias afectarán principalmente la costa desde la madrugada. El cielo se mantendrá nublado durante toda la jornada con lluvias aisladas por la tarde y dispersas por la noche. En Parrita, se anticipa una mínima de 22 °C y una máxima de 30 °C.

El Pacífico Sur se caracterizará por condiciones nubladas desde la madrugada, con lluvias constantes cerca de la costa durante la mañana y aguaceros más intensos por la tarde. En Golfito, las temperaturas oscilarán entre los 22 °C y los 29 °C.

La región del Caribe Norte presentará nubosidad variable desde horas tempranas, con probabilidad de lluvias en sectores montañosos por la tarde. Durante la noche, podrían presentarse lluvias dispersas. Guápiles tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 30 °C.

El Caribe Sur compartirá condiciones similares, con cielos parcialmente nublados en la mañana y mayor presencia de nubosidad en la tarde. En Limón, se prevén temperaturas entre 22 °C y 32 °C.

En la zona norte, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte del día. Por la tarde se anticipan lluvias en sectores montañosos, mientras que la noche estará nublada con lluvias dispersas. Ciudad Quesada registrará una mínima de 19 °C y una máxima de 29 °C.

La inestabilidad atmosférica será el elemento dominante del día, con mayor énfasis en el Pacífico, debido a la influencia del huracán Melissa y la ubicación activa de la zona de convergencia intertropical.

Efemérides: