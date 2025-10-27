Sucesos

Huracán Melissa provocará lluvias intensas y aguaceros este martes en Costa Rica: estas son las zonas

El huracán Melissa influirá en el clima de Costa Rica este martes con lluvias desde temprano y aguaceros fuertes por la tarde: vea qué regiones se verán más afectadas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Clima: lluvias intensas, fuerte aguacero
Huracán Melissa intensificará lluvias y nubosidad en varias regiones del país este martes, según informó el IMN. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.