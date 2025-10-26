Tormentas eléctricas y aguaceros marcarán el inicio de esta semana en Costa Rica: estas serán las regiones más afectadas

Lluvias y tormentas eléctricas se presentarán este lunes en varias regiones de Costa Rica, debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical. Foto:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 27 de octubre del 2025 el país enfrentará un ambiente húmedo e inestable por la influencia de la zona de convergencia intertropical, cuyo posicionamiento aumentó por los efectos indirectos del huracán Melissa.

Durante la madrugada y la mañana, el Pacífico central y sur, la y península de Nicoya experimentarán lluvias, especialmente en las costas. Hacia la tarde, las precipitaciones se extenderán hacia las montañas del Valle Central, la zona norte y el oeste del Caribe.

En el Valle Central, se mantendrá un cielo parcialmente nublado durante la mañana, con posibilidad de lluvias aisladas en las montañas. En la tarde y la noche, aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias dispersas. San José registrará una temperatura mínima de 17,7 °C y una máxima de 26,3 °C.

El Pacífico norte comenzará el día con nubosidad parcial. En la tarde, se anticipan aguaceros dispersos y tormentas, especialmente en sectores cercanos a la península. En Puntarenas, la temperatura alcanzará los 36,5 °C, mientras que la mínima será de 24,4 °C.

En el Pacífico central, el cielo estará parcialmente nublado en la mañana, con chubascos hacia el sur. Por la tarde y noche, el cielo se tornará nublado con lluvias y tormentas dispersas, sobre todo en la zona costera. Parrita tendrá temperaturas entre 17,6 °C y 30,7 °C.

El Pacífico sur experimentará una jornada cargada de humedad, con nubosidad variable en la mañana y tormentas dispersas por la tarde. Las lluvias continuarán en la noche. En Golfito, se registrarán temperaturas entre 21,4 °C y 26,5 °C.

En el Caribe norte, se prevé un cielo parcialmente nublado con aguaceros aislados en las montañas durante la tarde. En Guápiles, la temperatura mínima será de 24,1 °C y la máxima de 29,8 °C.

El Caribe sur mostrará condiciones similares, con posibles lluvias al iniciar la noche. En Sixaola, se mantendrán temperaturas entre 24,4 °C y 31,5 °C.

En la zona norte, las condiciones serán inestables, con aumento de nubosidad y aguaceros dispersos durante la tarde. En Upala, la temperatura más baja será de 22,4 °C y la más alta de 33,7 °C.

El IMN recomendó precaución por el aumento en la actividad lluviosa, sobre todo en regiones del Pacífico y áreas montañosas del país.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:26 a. m. y se ocultará a las 5:14 p. m. La fase lunar avanzará hacia el cuarto creciente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial y fue revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.