Huracán Melissa: Cancillería de Costa Rica informa de situación de costarricenses en el Caribe

El huracán ha causado al menos 30 muertes en su paso por el Caribe. En Haití, Cuba y Jamaica residen cerca de 200 costarricenses.

Por Sebastián Sánchez
Huracán Melissa golpeó sin piedad a Jamaica: ahora amenaza a otro país
Familias jamaicanas intentan recuperarse tras el paso del huracán Melissa. (YAMIL LAGE/AFP)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

