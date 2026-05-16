El Mundo

Cuba difunde ‘guía’ para proteger a la población ante una agresión militar

La difusión del documento se produce en un momento especialmente tenso de la relación entre Washington y La Habana

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Por AFP
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (derecha), el coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro (centro), nieto del expresidente Raúl Castro, y el ministro de las Fuerzas Armadas, general Álvaro López Miera, asisten al funeral de los 32 soldados cubanos muertos durante la incursión estadounidense en Venezuela en el cementerio Colón de La Habana. (ADALBERTO ROQUE/AFP)







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