Horas de gran tensión en Cuba: desde advertencias de Rubio y China hasta alertas de Europa

El líder de Cuba advirtió el 18 de mayo sobre un “baño de sangre” en caso de un ataque estadounidense, mientras el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la agencia de inteligencia cubana y a altos dirigentes, un aumento de tensiones.

Miami, Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió este jueves que Washington estaba muy enfocado en cambiar el sistema comunista de Cuba, horas después de que la acusación formal presentada en Estados Unidos contra el expresidente Raúl Castro causara consternación en la isla.

El ejército estadounidense anunció que el portaviones “USS Nimitz” y sus buques de escolta habían ingresado al Caribe, aunque el presidente Donald Trump descartó que su despliegue tuviera como objetivo intimidar a Cuba.

Rubio, cubanoestadounidense y acérrimo opositor del gobierno de La Habana, describió la isla, ubicada a unos 145 kilómetros de Florida, como un “Estado fallido” envuelto en una grave crisis económica.

“Su sistema económico no funciona. Está roto, y no se puede arreglar con el sistema político actual que está en vigor”, dijo el secretario de Estado a periodistas en Miami.

“No van a lograr que nos rindamos ni a ganar tiempo. Somos muy serios. Estamos muy enfocados”, agregó.

Rubio señaló que Estados Unidos prefería “siempre una solución diplomática”, pero advirtió que Trump tenía otras opciones ante Cuba, que “siempre ha representado una amenaza para la seguridad nacional”.

El secretario de Estado también indicó que Cuba había aceptado en principio una oferta estadounidense de 100 millones de dólares en ayuda a cambio de reformas.

Añadió, sin embargo, que aún no era seguro que Washington aceptara las condiciones de La Habana, ya que Estados Unidos insiste en no colaborar con GAESA, la empresa controlada por los militares que domina la economía de la isla.

Manifestación cubana en Miami en apoyo a denuncias de Raúl Castro por parte de Estados Unidos. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Llamado a protestar

Los cargos contra Raúl Castro -que a sus 94 años sigue siendo influyente en la política cubana- suponen otra vuelta de tuerca en la campaña de presión de Washington sobre la isla, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una crisis económica y energética.

El hermano menor de Fidel Castro fue acusado por el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en el que murieron cuatro personas en febrero de 1996, cuando él era ministro de Defensa.

“Eso no es una alegación, directamente es una acusación de hace más de 30 años”, declaró a AFPTV Fabian Fernández, un contable de 30 años, en La Habana. “Es una cosa política y de imagen”, agregó.

Las autoridades cubanas instaron a la ciudadanía a protestar contra la “despreciable” acusación. El periódico oficial Granma pidió a los cubanos que se reúnan ante la embajada de Estados Unidos en La Habana el viernes.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, escucha al presidente Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 26 de marzo de 2026. (JIM WATSON/AFP)

“No más control ni aislamiento”

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, consideró que “tras décadas de mala gestión y represión política, la crisis económica de Cuba está realmente llegando a un punto de ruptura” y sostuvo que “el pueblo cubano merece oportunidades y libertad, y no más control y aislamiento”, en una rueda de prensa en México.

China, en tanto, aseveró que Estados Unidos debe “dejar de esgrimir el garrote de las sanciones y el garrote judicial contra Cuba, y dejar de amenazar con el uso de la fuerza a cada paso”.

Igualmente, Rusia criticó la imputación a Castro y sostuvo que “bajo ninguna circunstancia, deben utilizarse esos métodos —que rozan la violencia— contra jefes de Estado”, ya sea que están en el cargo o que fueron mandatarios, según dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Un hombre sostiene una fotografía del expresidente de Cuba Raúl Castro durante las celebraciones por la victoria en el 65.º aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana, en La Habana el 16 de abril de 2026. (YAMIL LAGE/AFP)

“Lo mismo” que a Maduro

El bloqueo petrolero estadounidense, que dura ya cuatro meses, ha llevado a la economía de la isla -ya de por sí muy castigada- al borde del colapso.

Trump, que alterna las amenazas con las ofertas de diálogo, rebajó las perspectivas de tomar medidas contra Cuba tras la inculpación de Castro.

“No habrá una escalada, no hace falta. Se está cayendo a pedazos. Realmente perdieron el control de Cuba”, declaró el mandatario estadounidense el miércoles.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó en X que los cargos contra Castro carecen de fundamento jurídico y solo buscan “justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”.

Los analistas no tardaron en establecer comparaciones con Venezuela, donde Washington se valió de una acusación interna para justificar una acción militar en enero que derrocó al presidente Nicolás Maduro, un firme aliado de Cuba.

“La idea es decir: ‘Podemos hacerle lo mismo que hicimos a Nicolás Maduro’”, explicó a AFP Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House.

“El ejército sin duda defendería a Cuba” en caso de una intervención militar estadounidense, afirmó Sabatini. “Si el pueblo lo haría o no, es difícil de decir”.

Iris Herrera, una trabajadora autónoma de 58 años, afirmó que le preocupa una intervención militar. “Yo soy revolucionaria y quiero a mi revolución, y yo no estoy de acuerdo con una guerra de Estados Unidos aquí en Cuba”, dijo a AFP.

“Es inhumana, porque va a haber muertos, va a haber muchos muertos”, añadió.