El Mundo

Horas de gran tensión en Cuba: desde advertencias de Rubio y China hasta alertas de Europa

Rubio señaló que Estados Unidos prefería “siempre una solución diplomática”, pero advirtió que Trump tenía otras opciones ante Cuba.

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Por AFP
El líder de Cuba advirtió el 18 de mayo sobre un “baño de sangre” en caso de un ataque estadounidense, mientras el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la agencia de inteligencia cubana y a altos dirigentes, un aumento de tensiones.
El líder de Cuba advirtió el 18 de mayo sobre un “baño de sangre” en caso de un ataque estadounidense, mientras el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la agencia de inteligencia cubana y a altos dirigentes, un aumento de tensiones. (YAMIL LAGE/AFP)







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