El Mundo

Marco Rubio dice que Cuba habría aceptado ayuda de $100 millones de Estados Unidos

Estados Unidos ha logrado distribuir millones de dólares en ayuda humanitaria desde principios de año en Cuba mediante la Iglesia católica.

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Por AFP
Manifestación cubana en Miami en apoyo a denuncias de Raúl Castro por parte de Estados Unidos.
Manifestación cubana en Miami en apoyo a denuncias de Raúl Castro por parte de Estados Unidos. (CHANDAN KHANNA/AFP)







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