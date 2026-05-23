Revista Dominical

Aviones militares y drones de Estados Unidos incrementan vigilancia sobre Cuba, reporta ‘The Wall Street Journal’

Un reporte del diario señala más de 150 horas de vuelos de inteligencia y reconocimiento alrededor de Cuba desde febrero

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Por Jorge Arturo Mora
Cuba ha vivido una dura crisis energética en los meses recientes.
Desde enero Cuba enfrenta un severo bloqueo petrolero que ha desencadenado en crisis energética con cortes de electricidad. (YAMIL LAGE/AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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