Hija de Raúl Castro descarta que Estados Unidos secuestre a su padre

La Habana, Cuba. Mariela Castro, hija del expresidente cubano Raúl Castro, descartó este viernes que su padre, de 94 años, pueda ser secuestrado por Estados Unidos, tras ser imputado por la justicia de ese país.

El hermano menor del difunto Fidel Castro (1926-2016), el enemigo jurado de Washington, fue acusado el miércoles en Miami por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996. Rául Castro ejercía entonces como ministro de Defensa.

“A él nadie lo va a secuestrar, ni a él ni a nadie. Estamos preparados para combatir al imperialismo”, declaró a periodistas Mariela Castro, en la primera reacción de un miembro de la familia sobre esa acusación penal.

“No tengo temor porque sé que no lo van a hacer”, agregó durante una manifestación de apoyo a su padre, organizada delante de la embajada de Estados Unidos en La Habana para denunciar la “canalla imputación”.

La sexóloga de 63 años precisó que no ha abordado con su padre el tema de la incriminación. “Pero cuando he escuchado que le han mencionado algo, se sonríe como viejo guerrillero que sabe que está seguro, con el pie en el estribo y que nadie lo va a secuestrar”, refirió.

Raúl Castro no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno ni en el Partido Comunista (único), pero conserva un papel importante en las decisiones políticas de la isla y tiene la lealtad de las fuerzas armadas.

Respecto a la imputación, Mariela Castro consideró que “no es posible ese proceso”, porque “viola todo lo establecido a nivel legal en Estados Unidos”, aunque “ellos (la administración de Donald Trump) hacen todo lo que quieren y violan hasta la Constitución”.

La “táctica que ellos utilizan” es “mentir, crear incertidumbre, generar miedos”, añadió.

En el acto participó también Alejandro Castro, otro de los hijos de Raúl Castro, un actor clave de las negociaciones secretas que condujeron en 2015 al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.

Igualmente, estuvieron los nietos de Raúl Castro, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que parece desempeñar hoy un papel en las difíciles conversaciones en curso desde hace varios meses con Estados Unidos, a pesar de las fuertes tensiones bilaterales.

Finalmente, Mariela Castro descartó que la imputación de su padre por Estados Unidos afecte esas conversaciones. “No creo que se cierre ningún canal, porque Cuba no pretende ni lo ha pretendido jamás cerrar ningún canal”.