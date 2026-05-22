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Hija de Raúl Castro descarta que Estados Unidos secuestre a su padre

El hermano menor del difunto Fidel Castro (1926-2016), el enemigo jurado de Washington, fue acusado en Miami por la muerte de cuatro estadounidenses en 1996.

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Por AFP
Una calle de La Habana, Cuba, fotografiada en enero anterior.
Una calle de La Habana, Cuba, fotografiada en enero anterior. (Shutterstock/Foto)







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