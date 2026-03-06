Editorial

Editorial: ¿Es un privilegio la pensión de los expresidentes? El debate vuelve al Congreso

El debate no debería centrarse en abolirla, sino en revisarla con criterios de legalidad, racionalidad y sostenibilidad. El reto es equilibrar la dignidad institucional del cargo con la exigencia ciudadana de evitar privilegios

En esta foto de 2018, siendo mandatario Carlos Alvarado (der.), se reunieron en Casa Presidencial los expresidentes Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Abel Pacheco, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís. (Rafael Murillo)







