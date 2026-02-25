Política

Frente Amplio propone acelerar proyecto para eliminar pensiones de expresidentes

La propuesta de ley fue impulsada por el frenteamplista Jonathan Acuña

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La iniciativa para eliminar las pensiones de expresidentes es del diputado frenteamplista Jonathan Acuña. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Frente Ampliopensión de expresidentesJonathan Acuña
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.