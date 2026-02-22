Política

¿Sabe de cuánto es la pensión vitalicia que reciben los expresidentes de Costa Rica?

La pensión de expresidentes es financiada con cargo al Presupuesto Nacional y se otorga automáticamente al concluir el mandato. Los ingresos son equivalentes al salario de un diputado

Por Lucía Astorga
Laura Fernández, Carlos Alvarado, José María Figueres y Rafael Ángel Calderón, son las personas más jóvenes en asumir la Presidencia de la República en los últimos 36 años.
Laura Fernández, Carlos Alvarado, José María Figueres y Rafael Ángel Calderón, son las personas más jóvenes en asumir la Presidencia de la República en los últimos 36 años. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)







Pensiones de expresidentesPensionesIVMLaura FernándezRodrigo ChavesCarlos Alvarado
Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

