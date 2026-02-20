Toma de posesión de Laura Fernández ya tiene hora y sede

Laura Fernández, presidenta electa por el partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), será la segunda mujer en Costa Rica en ocupar la silla presidencial.

La ceremonia en la que Laura Fernández asumirá formalmente la Presidencia de la República ya tiene hora y sede propuestas.

La Comisión Organizadora del Traspaso de Poderes solicitó este viernes a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que la sesión solemne se realice el próximo 8 de mayo, a la 1:00 p. m., en el Estadio Nacional de Costa Rica, en La Sabana.

La elección del lugar y del horario responde, según la organización, a la intención de facilitar la asistencia de personas provenientes de zonas rurales y costeras, comunidades alejadas, territorios indígenas y otras regiones fuera del Gran Área Metropolitana. La programación en horas de la tarde busca ofrecer mayor margen de traslado hacia San José a quienes deseen presenciar el acto oficial.

Con la toma de posesión de Laura Fernández, el proyecto político iniciado por Rodrigo Chaves entrará en un segundo periodo al frente del Poder Ejecutivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con la comisión a cargo, se prevé un acto abierto al público y de carácter cívico, que incluirá presentaciones culturales y artísticas dirigidas a las familias asistentes. La organización adelantó que en las próximas semanas se darán a conocer los detalles logísticos y el mecanismo mediante el cual la ciudadanía podrá asistir de forma gratuita.

La actividad marcará el inicio del nuevo periodo constitucional y la transmisión del mando entre el presidente saliente, Rodrigo Chaves, y su sucesora, electa por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO). Será, además, la primera vez que esa agrupación política llegue tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa, tras no haber tenido previamente representación ni en el Gobierno ni en el Congreso.

La llegada de Fernández al poder también tendrá un componente histórico, al convertirse en la segunda ocasión en que una mujer asume la Presidencia de la República, luego de que Laura Chinchilla alcanzara el cargo en 2010.

La presidenta electa ya había adelantado su interés en que el traspaso de mando “sea una actividad grande” y que se realice en el Estadio Nacional. Para la organización de la ceremonia, el Gobierno dispone de un presupuesto de ¢100 millones, el mismo monto que se destinó al acto de asunción del presidente Rodrigo Chaves cuatro años antes.