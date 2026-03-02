PLN, PUSC, fabricistas y chavistas rechazan acelerar plan para eliminar pensiones de expresidentes

La fracción chavista votó en contra de acelerar el proyecto para eliminar el régimen de pensiones de expresidentes, bajo el liderazgo de Pilar Cisneros.

Los diputados rechazaron este lunes, en la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa, la propuesta para acelerar el trámite del proyecto de ley para eliminar el régimen de pensiones para los expresidentes de la República.

Aunque la moción para dispensar de todos los trámites dicho expediente legislativo requería la aprobación de 38 congresistas, pues proponía colocarlo en el primer lugar de la agenda del plenario, solo hubo 20 votos favorables.

En contra de la dispensa de trámites votaron 21 congresistas, mientras que solamente 20 estuvieron a favor, es decir, por un voto se inclinó la balanza en contra de la moción de orden.

Las fracciones que aportaron los votos para bloquear el avance del proyecto fueron dos de Liberación Nacional (PLN), seis de la Unidad Social Cristiana (PUSC), los ocho chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dos Nueva República (PNR), dos del Liberal Progresista (PLP) y un independiente.

Los votos a favor de acelerar el trámite del proyecto fueron cuatro del Frente Amplio (FA), 11 del PLN, una del PUSC, tres independientes, y una del PPSD.

Noticia en desarrollo